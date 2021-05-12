دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، إدانة المملكة للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وخلال اتصال مع رئيس وزراء باكستان، أكد الملك سلمان: "إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشهد المسجد الأقصى اقتحام القوات الإسرائيلية له واندلاع اشتباكات مع عدد من المصلين على خلفية التطوارات والعنف المتزايد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ووصل التوتر ذروته الثلاثاء، إذ قصفت الفصائل الفلسطينية تل أبيب وعسقلان والقدس وغيرها من المدن واستهدفت خط أنابيب لترد إسرائيل بقصف جوي راح ضحيته 65 شخصا في حصيلة ليست نهائية.