نتنياهو: نحن في أوج معركة.. وصحة غزة: ضحايا الهجوم الإسرائيلي 30

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف الراهن بين دولته والفصائل الفلسطينية بأنه "أوج معركة" مؤكدا أن إسرائيل تتجه نحو تشديد الضربات على غزة وزيادة وتيرتها.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد اختتمت للتو جلسة لتقييم الموقف في مقر القيادة الجنوبية العسكرية بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نحن في أوج معركة، منذ يوم أمس يشن جيش الدفاع مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة".

وتابع نتنياهو قائلا إن الجيش الإسرائيلي قتل بعض القادة الفلسطينيين وضرب عددا كبيرا من الأهداف النوعية التابعة لحماس والجهاد الإسلامي وأشار إلى أن خلاصة الجلسة كانت "تشديد الهجمات وتعزيز وتيرتها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس ستتلقى "ضربات لم تتوقعها" وطالب الإسرائيليين بالصبر والعطاء، وطالهم بالانصياع إلى التعليمات والأوامر من أجل سلامتهم.

وأشار نتنياهو إلى أنه شاهد أعمال عنف بالأمس من "شباب مسعورين" وأكد أن الأوامر تقضي بفعل كل شيء لاستعادة القانون والنظام وطالب جميع القيادات والعربية منها على وجه الخصوص باستنكار هذه الأعمال وبذل كل ما هو ممكن لاستعادة النظام.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قاطع غزة إلى 30 قتيلا (10 منهم أطفال) خلال اليومين الماضيين حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.