دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، في مكة بالسعودية، بأول لقاء بين الجانبين منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.

وقالت الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان استقبل أوغلو بفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستحدات الدولية والإقليمية، حسبما جاء بتغريدة الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

#أخبار_وزير_الخارجية | وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل وزير الخارجية التركي https://t.co/AhxRledMjB

يذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين وزيري الخارجية في البلدين منذ مقتل خاشقجي وهي القضية التي أشعلت أزمة دبلوماسية وقطيعة بين البلدين وصلت إلى العلاقات الاقتصادية.