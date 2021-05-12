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بعد سنوات من القطيعة.. وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في مكة

الشرق الأوسط
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بعد سنوات من القطيعة.. وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في مكة
Credit: OZAN KOSE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، في مكة بالسعودية، بأول لقاء بين الجانبين منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.

وقالت الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان استقبل أوغلو بفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستحدات الدولية والإقليمية، حسبما جاء بتغريدة الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

يذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين وزيري الخارجية في البلدين منذ مقتل خاشقجي وهي القضية التي أشعلت أزمة دبلوماسية وقطيعة بين البلدين وصلت إلى العلاقات الاقتصادية.

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