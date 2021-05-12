دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ستفتح قنصلية لها في محافظة حلب السورية، كما أشار إلى أن طهران ترحب ببناء علاقات "وثيقة" مع السعودية ولفت إلى أن السوريين يرحبون بالتقارب مع الدول العربية، وذلك خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الأربعاء.

وقال ظريف في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "لدي خبر مهم أعلنه الآن وهو أننا بموافقة الرئيس بشار الأسد سنفتح القنصلية الايرانية في مدينة حلب اليوم وآمل أن تثمر هذه الخطوة عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "نحن مستعدون لعلاقات وثيقة مع السعودية وكنا دائما على استعداد، لطالما رحب إخواننا السوريون بالتعاون مع العالم العربي ونحن كذلك"، حسب قوله.

وتابع ظريف قائلا: "كانت لنا اتصالات مع السعودية ونأمل أن تكون هذه الاتصالات مثمرة من خلال التعاون المقبل بين إيران والسعودية من أجل السلام والأمن في المنطقة وخاصة اليمن الذي يعاني من كارثة إنسانية كبيرة"، حسب قوله.

وأبدى وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لـ"الإشراف" على الانتخابات الرئاسية في سوريا، مشيرا إلى أنها "مهمة" بالنسبة لطهران.

يذكر أن بشار الأسد ينافس سلوم عبدالله ومحمود مرعي، وهما اسمان لا خلفية سياسية لهما ولا يتمتعان بتأثير على الشارع السوري الموالي أو المعارض في الداخل أو الخارج.