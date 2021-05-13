غزة (CNN)-- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية باستخدام طائرات بطائرات دون طيار (درونز) مفخخة من طراز "شهاب" محلية الصنع.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها "أدخلت سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز (شهاب) محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء، وتحشدات عسكرية على تخوم قطاع غزة ظهر".

وأضافت كتائب القسام أن ذلك يأتي "رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلة من قادة ومهندسي القسام"، وتابعت بالقول: "نعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إن "جيش الدفاع أسقط قبل قليل طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الاسرائيلي من قطاع غزة. لقد تابعت وحدات الاستطلاع الجوية الطائرة من لحظة الاجتياز وحتى إسقاطها".

ونشر أدرعي مقطع فيديو لإسقاط الطائرة، قائلا: "يضجون الإعلام بإنجازاتهم وأسلحتهم التي جاؤوا بها على حساب معيشة الغزاويين الفقراء، والنتيجة؟ جيش الدفاع راقب، رصد وضرب والكل طار مع الريح هذا مصير ما أسموها طائرة شهاب وما شابهها".

يضجون الإعلام بانجازاتهم وأسلحتهم التي جاؤوا بها على حساب معيشة الغزاووين الفقراء، والنتيجة؟ جيش الدفاع راقب، رصد وضرب والكل طار مع الريح هذا مصير ما اسموها طائرة شهاب وما شابهها #مش_حرام https://t.co/yo7lvRBb0J

وفي تغريدة لاحقة، قال أدرعي إن طائرات حربية إسرائيلية "أغارت على الشقة العملياتية للمدعو سامر أبودقة قائد منظومة الطائرات بدون طيار التابعة لحماس والتي استخدمت لأغراض عسكرية".