الرشق يكشف لـCNN ما طلبته حماس من مصر وقطر والأمم المتحدة

غزة (CNN)-- أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن مصر وقطر والأمم المتحدة تتواصل مع حماس بشأن الوساطة لإنهاء القتال مع إسرائيل.

وقال الرشق: "نحن في حماس قلنا لهم إن عليهم التحدث مع العدو لوقف العدوان أولا، وبعد ذلك حماس سوف تقرر".

وأضاف الرشق أن حماس علمت من الوسطاء أن إسرائيل أعطت الانطباع بأنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار.

وتابع بالقول: "نؤكد أن لدينا القدرة على إعالة أنفسنا على المدى الطويل والرد على العدوان مهما استغرق الأمر".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق الخميس، عبر حسابه على تويتر، إن إسرائيل لديها "أهداف كثيرة جدا" ولا يوجد حد زمني لعملياتها العسكرية.

وأضاف غانتس مخاطبا القوات الإسرائيلية: "أقول صراحة: سنواصل الدفاع وسنواصل الهجوم حتى يتم وقف إطلاق النار وسنضمن صمتاً طويل الأمد".