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أدرعي: الجيش يوجه ضربات قاسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العمليات متواصلة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مؤكدا على توجيه "ضربات قاسية" لهما طيلة ليلية الأربعاء إلى الخميس.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أدرعي، حيث قال: "دخلت بنك الأهداف الليلة مجموعة جديدة من الأهداف: مؤسسات حكومية تابعة لحماس حيث استهدفنا 7 مواقع من بينها 3 أهداف تابعة لمنظومة الامن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخانيونس بالإضافة الى مكتب قائد الأمن الداخلي. كما قصفنا فرعيْن للبنك الاسلامي الوطني التابع لحماس".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "جيش الدفاع يواصل تعميق الانجازات الميدانية ويوجه ضربات قاسية لحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي استمرت طيلة الليلة الماضية، مدخلًا مجموعة جديدة من الأهداف".

وعلقت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تغريدة أدرعي قائلة: "حماس والجهاد الإسلامي حولا غزة الى ثكنة عسكرية يستغلون الغزيين دروعا بشرية في وضح النهار تخيلوا لو وقع خطأ في التعاطي مع مواد متفجرة مثل ما حدث في مرفأ بيروت فماذا سيحدث؟"

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