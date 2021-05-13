نتنياهو يزور القبة الحديدية: هاجمنا نحو ألف هدف.. والأمر سيطول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بأن "الأمر سيطول"، في إشارة إلى المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، متعهدا باستعادة الهدوء لإسرائيل من خلال "الدفاع والهجوم بحزم كبير".

جاء ذلك خلال تفقد نتنياهو بطارية من بطاريات القبة الحديدية الصاروخية الدفاعية المنتشرة في وسط البلاد، وفقا لما ذكره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "أتواجد هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطني إسرائيل. لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم".

وأضاف نتنياهو أن "العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالاً للهجوم، وقد هاجم جيش الدفاع بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ 1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا".

وتابع نتنياهو بالقول: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد صرح، لشبكة CNN، الخميس، أن "حماس علمت من الوسطاء أن إسرائيل أعطت الانطباع بأنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار".

وقال الرشق إن مصر وقطر والأمم المتحدة تتواصل مع حماس بشأن الوساطة لإنهاء القتال مع إسرائيل. وأضاف: "قلنا لهم إن عليهم التحدث مع العدو لوقف العدوان أولا، وبعد ذلك حماس سوف تقرر".

وتابع الرشق بالقول: "نؤكد أن لدينا القدرة على إعالة أنفسنا على المدى الطويل والرد على العدوان مهما استغرق الأمر".