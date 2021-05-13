دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد القتلى إلى 67 شخصا، حتى صباح الخميس، بالإضافة على إصابة 388 شخصا آخرين.

من جهته تحدث وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو معربا عن "قلقه إزاء وابل الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وقدّم تعازيه في الأرواح التي فقدت نتيجة لذلك، وأكد دعم الولايات المتحدة القوي لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وناقش بلينكن وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية مع نتنياهو "العنف المستمر في القدس، مجدّدا دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف. مشددا على ضرورة أن يتمكّن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بأمان وسلام، وأن يتمتّعوا بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

على الصعيد الآخر تحدث بلينكن مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس حيث ناقش العنف في القدس وغزة والضفة الغربية، معبرا عن تعازيه في الأرواح التي فقدت نتيجة لذلك.

وأدان بلينكن في حديثه مع عباس "الهجمات الصاروخية مؤكدا على ضرورة الحاجة لوقف تصعيد التوترات وانهاء العنف الحالي"، مشددا على "ضرورة أن يتمكّن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بأمان وسلام، وأن يتمتّعوا بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية"، وفقا لبيان منفصل للخارجية الأمريكية.