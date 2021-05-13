كتائب القسام تعلن إطلاق صاروخ عياش-250 صوب مطار رامون بإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إطلاق صاروخ من طراز عياش 250 صوب مطار رامون بإسرائيل على بعد 220 كيلومترا عن قطاع غزة.

جاء ذلك في مداخلة لأبوعبيدة على تلفزيون الأقصى حيث قال: "ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كيلومترا من غزة صاروخ عياش 250 بمدى أكثر من 250 كيلومتر وبقوة تدميرية هي الأكبر بفضل الله.."

وتابع أبوعبيدة: "يخرج هذا الصاروخ الآن نصرة للأقصى وجزء من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من انجازاتهم وتطويرهم، هذا غرس القائد أبوعماد، باسم عيسى، والمهندس جمعة الطحلة أبورحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار، ندخل الآن صاروخ عياش 250 للخدمة.."

وأضاف: "نقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا.. وبناء عليه فإن قائد هيئة الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقف فوري لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".