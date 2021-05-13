سقوط 3 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان قبالة سواحل شمال إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه البحر المتوسط قبالة سواحل شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "منذ فترة وجيزة، أُطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل شمال إسرائيل".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل. ولم يتم تفعيل الإنذار وفقًا للسياسة المتبعة".

وأكد مسؤول محلي في بلدة شلومي شمال إسرائيل، سقوط صواريخ انفجرت في البحر.

وقال مصدر لبناني، في تصريح لشبكة CNN، إن 3 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأضاف المصدر إن الجيش اللبناني حاصر المنطقة بحثا عن "مشتبه به"، مشيرا إلى أن الجيش سيصدر بياناً في وقت لاحق.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، لشبكة CNN، إن قائد بعثة اليونيفيل على اتصال بالطرفين ويحث على التزام أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل لمنع المزيد من التصعيد.