عدد القتلى في غزة يتجاوز 100 شخص بينهم 27 طفلاً و11 امرأة

غزة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 103 أشخاص، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية، في ظل المواجهات المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن "إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 103"، وذلك حتى الساعة العاشرة مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضاف القدرة أن من بين القتلى 27 طفلاً و11 امرأة، وتابع بالقول إن عدد المصابين بلغ 580 شخصاً بجراح مختلفة.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، إنه تم إجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة وبالقرب من الحدود بين غزة وإسرائيل من منازلهم ويلجأون الآن في مدرستين بمدينة غزة.