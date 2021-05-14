ارتفاع عدد القتلى غزة إلى 119.. و8 بإسرائيل بعد مقتل امرأة مسنّة

زملط لـCNN: نريد وقف التوتر لكن لا يمكننا العودة إلى الوضع السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية إلى 119 شخصا منهم 31 طفلا و19 امرأة في حين بلغ عدد الجرحى 830 شخصا.

على الصعيد الآخر ارتفع عدد القتلى بإسرائيل إلى 8، بعد ما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن "امرأة في 87 من العمر لقيت مصرعها بعد أن سقطت أرضا وأصيبت برأسها وهي تركض الى منطقة محصنة في القرية التعاونية شتوليم قرب اشدود"، لافتة إلى "استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة طيلة ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم (الجمعة).

وأضافت الهيئة في تقريرها: "في اشكلون أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة من جراء اصابته بشظايا قذيفة صاروخية لدى تعرض المدينة لرشقة صاروخية كثيفة فجرا. وأصيب مواطن اخر في التسعين من العمر بجروح طفيفة ساعة كان في طريقه الى منطقة امنة."

ولفتت الهيئة إلى أن "الاعتداءات الصاروخية استهدفت الليلة الماضية منطقة مطار بن غوريون الدولي في وسط البلاد والذي تم تعطيل العمل فيه منذ اندلاع المعركة الحالية الا انه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدية".