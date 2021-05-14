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450 صاروخا وقذيفة إسرائيلية في 40 دقيقة على 150 هدفا في غزة فجر الجمعة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إنه تم استهداف 150هدفا في قطاع غزة بـ450 صاروخا وقذيفة خلال 40 دقيقة فجر الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة. والهدف: توجيه ضربة قوية الى المصالح تحت الأرضية – مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة".

ونشر أدرعي مقطع فيديو من الغارات الإسرائيلية بتعليق قال فيه: "جيش الدفاع يضرب الليلة بكثافة مترو حماس بمشاركة 160 طائرة حربية التي شنت هجومًا على أكثر من 150 هدفًا تحت الأرض بشمال قطاع غزة.. في المقابل قامت قوات مشاة ومدفعية ومدرعات التي انتشرت على طول الحدود بمهاجمة الأهداف من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف دبابات".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "تعتبر الانفاق كنزًا استراتيجيًا لحماس وستتوضح نتائج هذه الضربة القوية خلال ساعات اليوم. لقد وجهنا ضربة قوية لكيلومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة".

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