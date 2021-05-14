واشنطن تدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة عاجلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى مفاوضات جوهرية وهادفة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة على ضرورة استئناف المفاوضات عاجلاً.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان أنهى زيارته الأولى للمنطقة كمبعوث أمريكي خاص للقرن الأفريقي، والتي قادته إلى مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة ما بين 4 و13 مايو/أيار 2021.

وأضاف البيان: "كما أكّد المبعوث الخاص فيلتمان في مناقشاته مع القادة في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي وسلامة وتشغيل السدّ مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات جوهرية وهادفة بين الأطراف في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي، والتي يجب أن تستأنف على وجه السرعة".

وتابع بيان الخارجية الأمريكية: "نعتقد أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقع عليه الطرفان وبيان يوليو/تموز 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي قد أرسيا الأسس المهمة لهذه المفاوضات، والولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة".

واعتبر الخارجية الأمريكية أن "منطقة القرن الأفريقي تمر بنقطة انعطاف، وسيكون للقرارات التي تتّخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الأمريكية"، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بمعالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي ليكون منطقة مزدهرة ومستقرّة، حيث يكون لمواطنيها رأي في حكمهم وتكون الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها.

وأشار البيان إلى أن فيلتمان سيعود إلى المنطقة في وقت قصير لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة نيابة عن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.