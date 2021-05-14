مقتل 10 فلسطينيين بالضفة.. وارتفاع عدد قتلى غزة إلى 126 بينهم 31 طفلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين، بحسب وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

ونظم فلسطينيون بالضفة الغربية مظاهرات احتجاجية ضد إسرائيل وتضامناً مع غزة في نابلس والخليل وجنين وطولكرم وقلقيلية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم الذخيرة الحية بعدما فشل الرصاص المطاطي والقنابة المسيلة للدموع في وقف المحتجين.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 126 شخصاً بينهم 31 طفلاً و20 امرأة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 950 شخصاً على الأقل بينهم أكثر من 250 طفلاً.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "الاستهداف المباشر للمناطق السكنية المكتظة ومنازل منازل المواطنين يشير إلى عدم أخذ الاحتلال الغاشم الاحتياطات اللازمة لتحييد المدنيين عن الاستهداف، أو أنه تعمد القصف المباشر للمنازل الآمنة".

بحسب الجيش الإسرائيلي، هاجم أكثر من 160 من سلاح الجو الإسرائيلي ومشاة ومدفعية ووحدة مدرعة من 12 سربًا مختلفًا حوالي 150 هدفًا في البنية التحتية تحت الأرض في شمال قطاع غزة ليل الخميس حتى الجمعة.