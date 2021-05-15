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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وكالة أسوشييتد برس وشبكة الجزيرة الإخبارية بيانين منفصلين، السبت، بعد تدمير مبنى يضم مكتبيهما في غزة خلال غارة جوية إسرائيلية، فيما قال البيت الأبيض إنه تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين مباشرة بشأن ذلك.

وقال رئيس وكالة أسوشييتد برس والرئيس التنفيذي للوكالة غاري برويت: "نشعر بالصدمة والرعب من أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة. لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرًا بأن المبنى سوف يُضرب".

وأضاف برويت: "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

واعتبر رئيس وكالة أسوشيتد برس أن "هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة الأسوشييتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

واختتم غاري برويت بيانه، قائلا: "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

في سياق متصل، قالت شبكة الجزيرة، في بيان عبر تويتر، إنها ستتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، وحملت "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة".

وأضافت الجزيرة: "ما قامت به إسرائيل تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة"، معتبرة أن "تدمير مكتبنا سابقة مخالفة لكل أعراف القانون الدولي والحضارة الإنسانية".

يأتي هذا فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "أبلغنا الإسرائيليين مباشرة بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هي مسؤولية أساسية"، وفقا لتغريدة ساكي عبر تويتر.

وفي وقت سابق السبت، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى من 12 طابقا في غزة كان يضم مكاتب وكالة أسوشيتيد برس وقناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى، وفقا لأسوشيتد برس وقناة الجزيرة.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية، في بيان عبر تويتر، إن المبنى المستهدف كان يضم "مصالح عسكرية" لحركة حماس. وأضافت أن الحركة تتخذ من المكاتب الإعلامية "دروع بشرية"، بحسب البيان.

وتم تحذير من كانوا في المبنى بإخلاء المبنى قبل حوالي ساعة من الغارة، وفقًا لقناة الجزيرة. وقالت الشبكة على تويتر إن مبنى الجلاء دُمر بعد سقوط أربعة صواريخ.

ولم يتضح ما هي المنافذ الإعلامية أو المكاتب الأخرى الموجودة في المبنى. وكان المبنى يضم أيضًا شققًا سكنية، وفقًا لمنتج أخبار CNN وصحفيي الجزيرة على تويتر.