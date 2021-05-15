دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قناة الجزيرة القطرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي ضرب مبنى الجلاء الذي يضم مقرها وعدد من وسائل الإعلام العالمية في قطاع غزة.

وذكرت صحفية في القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن الجيش الإسرائيلي وجه تحذيرا بأنه سيقصف المبنى بعد ساعة وأشارت إلى أن العاملين في القناة وثقوا الاتصال الذي جرى بين صاحب المبنى والضابط الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت قناة الجزيرة تصريحات عن صاحب المبنى، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي رفض إعطاء مهلة للصحفيين لإخلاء المبنى.

وبعد نشر الأنباء المتعلقة بالتحذير بدقائق أكدت الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي قصف المبنى بالفعل بأربعة صواريخ عبر طائرات استطلاع.

يذكر أن القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، في الوقت الذي تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف مدن وسط إسرائيل بالإضافة إلى تل أبيب التي دوت بها صافرات الإنذار قبل ساعات قليلة.