دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قناة الجزيرة القطرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي ضرب مبنى الجلاء الذي يضم مقرها وعدد من وسائل الإعلام العالمية في قطاع غزة.

وذكرت صحفية في القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن الجيش الإسرائيلي وجه تحذيرا بأنه سيقصف المبنى بعد ساعة وأشارت إلى أن العاملين في القناة وثقوا الاتصال الذي جرى بين صاحب المبنى والضابط الإسرائيلي.

وبعد نشر الأنباء المتعلقة بالتحذير بدقائق أكدت الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي قصف المبنى بالفعل بأربعة صواريخ عبر طائرات استطلاع.

لاحقا، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى الذي جرى تدميره "يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس"، وأنه "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية"، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أنه قبل الغارة حذّر الجيش الإسرائيلي "المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلائه"، بينما نقلت قناة "الجزيرة" تصريحات عن صاحب المبنى، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي رفض إعطاء مهلة للصحفيين لإخلاء المبنى.

يذكر أن القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، في الوقت الذي تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف مدن وسط إسرائيل بالإضافة إلى تل أبيب التي دوت بها صافرات الإنذار قبل ساعات قليلة.