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ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 197 مع تزايد عدد ضحايا يوم الأحد أكثر الأيام دموية

الشرق الأوسط
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فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قتلت ضربات جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 52 فلسطينيًا في قطاع غزة يوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

يمثل التحديث الأخير زيادة إلى ما كان بالفعل أكثر الأيام دموية منذ بدء القصف الإسرائيلي لغزة يوم الإثنين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن العدد الإجمالي للقتلى في غزة يبلغ الآن 197، من بينهم 58 طفلاً و34 امرأة و15 مسناً فلسطينياً.

وأضافت وزارة الصحة أن ما لا يقل عن 1235 شخصًا في غزة أصيبوا بجروح نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتتوقع الوزارة أن يرتفع هذا الرقم مع عمل فرق الاستجابة للطوارئ على انتشال الأشخاص المحاصرين والجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وقُتل عشرة إسرائيليين بنيران صواريخ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ودعت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان الأحد، إلى وقف فوري لإراقة الدماء على الجانبين.

وقالت مديرة اليونيسيف: "يجب أن يتوقف العنف والقتل والكراهية. يجب التمسك بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

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