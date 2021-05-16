دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقال المتحدث إنه حتى الساعة 3:15 مساءًا كان هناك 188 قتيلا "من بينهم 55 طفلا و33 سيدة و1230 إصابة بجروح مختلفة، ولازال العدد مرشح للزيادة".

وارتفعت حصيلة الضحايا بعد ضربات الأحد، الذي يعد اليوم الأكثر دموية منذ بدء الأحداث.

وسبق أن أشار المتحدث، ظهر الأحد، إلى أن ارتفاع الأعداد جاء بعد استهداف مباني في "شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس"، ما أسفر عن مقتل 33 على الأقل، من بينهم 12 سيدة و8 أطفال، بالإضافة إلى 50 إصابة "معظمها من الأطفال والسيدات"، على حد قوله.

وأفاد المتحدث أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لازالت تقوم بأعمال البحث تحت ركام المبان المتضررة في غزة.

وحسب أشرف القدرة، تعرضت "الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات في القطاع" لضربات جوية إسرائيلية، معتبرا أن ذلك يعرقل وصول المرضى والجرحى إلى الخدمات الصحية.

ويوم الأحد، أظهر إحصاء لشبكة CNN أن 21 فلسطينيًا قُتلوا في الضفة الغربية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 مايو/ أيار، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ اندلاع أحداث العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.