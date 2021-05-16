إسرائيل تعلن استهداف منزل قيادي بارز في حركة حماس وتكشف مصيره

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نشر الأحد ، 16 مايو / أيار 2021

حماس تطلق صواريخ في اتجاه تل أبيب بعد قصف مخيم الشاطئ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استهدف الجيش الإسرائيلي منزل القيادي في حركة حماس، يحيى سنوار، صباح الأحد، في إطار عملية "حارس الأسوار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيبرمان، للإعلام المحلي إن سنوار لم يصب بأذى نتيجة الغارة الإسرائيلية التي ضربت منزله في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وضربت إسرائيل خلال الـ36 الماضية العديد من مراكز إطلاق الصواريخ عبر ضرب أكثر من هدف في الوقت نفسه، وفقا لزيبرمان.

واشتعل الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الإثنين الماضي حين بدأ مسلسل القصف المتبادل بين الجانبين، فقد ضربت حماس مدنا في العمق الإسرائيلية منها تل أبيب واستهدفت إسرائيل قطاع غزة بقصف جوي متواصل.