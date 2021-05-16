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كاميرا CNN ترصد مواجهات الضفة الغربية.. أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ سنوات

عمّان، الأردن (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل "الرد بقوة" في غزة "حتى يتم إعادة إحلال أمن شعبنا واستعادته"، مُضيفا أن الدولة تحاول تجنب وقوع إصابات بين المدنيين جراء ضرباتها.

وفي خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم السبت بالتوقيت المحلي، ألقى نتنياهو باللوم على حركة حماس في ارتكاب "جريمة حرب مزدوجة" من خلال "استهداف المدنيين والاختباء خلف المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف نتنياهو أن "هزيمة حماس لا تخدم فقط مصلحة إسرائيل" ولكنها "تخدم جميع مصالح الساعين إلى السلام في المنطقة".

وزعم نتنياهو في خطابه أن الجيش الإسرائيلي "دمر مئات المواقع الإرهابية" منذ بدء الأعمال العدائية الأخيرة.

وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأوروبية على دعمهم.