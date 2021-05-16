فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

ليسوا مجرد أرقام.. هذه بعض وجوه أطفال غزة الذين رحلوا للأبد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت الشخصية التلفزيونية والممثلة والمغنية الأمريكية، باريس هيلتون، على الضربات الإسرائيلية على غزة، في غضون التصعيد الأخير في القطاع.

وكانت باريس هيلتون تعلق عبر حسابها في تويتر، الأحد، على خبر نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يقول إن إسرائيل تتعهد بمواصلة ضرباتها على قطاع غزة إلى أن يعم الهدوء.

وقالت باريس هيلتون إن "هذا مفجع للغاية، هذا يجب أن يتوقف!"

كما علقت على فيديو نشره موقع "Middle East Eye" ظهر خلاله طفلة فلسطينية، عمرها 10 سنوات، انهارت في البكاء، بعد أن دمرت غارات جوية إسرائيلية منزل جارتها، مما أسفر عن مقتل 8 أطفال وامرأتين، حسب الموقع.

وهو ما دفع باريس هيلتون لأن تقول: "هذا يؤلم قلبي. لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف. قلبي مع الفتاة الصغيرة والأطفال الآخرين من حولها"، داعية إلى وقف الضربات على غزة.

وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 47 فلسطينيًا في يوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في زيادة إلى ما كان بالفعل أكثر الأيام دموية منذ بدء الصراع الأخير يوم الاثنين.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين في غزة إلى 192، منهم 58 طفلا.

وأضافت وزارة الصحة أن 1235 شخصًا في غزة أصيبوا بجروح نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الرقم من المتوقع أن يرتفع على مدار اليوم حيث تعمل فرق الاستجابة للطوارئ على انتشال الجثث والمحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة.

في حين قُتل عشرة إسرائيليين بنيران صواريخ الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي.