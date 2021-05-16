دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مركز البلاغات ضد العنف الأسري في السعودية، لأحد، أنه رصد حالة تعرض فتاة للتعنيف من جانب والدها، بعد تداول مستخدمي تويتر لتسجيلات تظهر تعرض الفتاة للضرب.

وانتشر وسم "معنفة تيك توك" عبر موقع تويتر، إذ تداول مغردون تسجيلات صوتية كانت قد نشرتها الفتاة عبر موقع "تيك توك" أظهرت تعرضها للتعنيف الجسدي من جانب والدها.

She Needs help 💔. #معنفه_تيك_توك https://t.co/n4CSaPAWEe

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد الحالة المذكورة ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إشارة الى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها ، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص"، حسب تعبيره.

إشارة الى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها ، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وتعرض المركز لبعض الانتقادات من جانب عدد من المغردين متهمين إياه بعدم الاستجابة إلا للحالات التي تصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وجه له مغردون آخرون الشكر.