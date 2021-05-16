فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

القدس (CNN)-- أكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إصابة ستة من ضباط شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن "صدمت سيارة ودهست" ضباط متمركزون عند نقطة تفتيش للشرطة، الأحد.

وأضاف المتحدث: "تم إجلاء ستة ضباط شرطة، أصيبوا بدرجات متفاوتة، لمزيد من العلاج الطبي"، مؤكدًا أن الضباط ردوا بـ "إطلاق النار وتحييد" السائق.

وأضاف المتحدث أن "قوات إضافية من الشرطة وصلت إلى الموقع تحت قيادة قائد لواء القدس وبدأت التحقيق".

وفقًا لمنظمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية، قيل إن ضابطين في حالة "خفيفة إلى متوسطة"، بينما يُعتقد أن أربعة أصيبوا بجروح "طفيفة".

بينما لم تعلن كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - مسؤوليتها عن الهجوم، فإنها وصفت الحادث بأنه "عملية دهس بطولية" التي نفذها شاب فلسطيني على حد قولهم. ومع ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن الشرطة ما زالت تعمل على تحديد هوية المعتدي.

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس إلى أسوأ جولة عنف تشهدها منذ عدة سنوات، أثارها الجدل الدائر حول الإخلاء المخطط لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح.

وفي حديثهم إلى فريق CNN على الأرض يوم الجمعة، قال المتظاهرون الفلسطينيون إنهم سيواصلون التظاهر تضامناً مع العائلات الفلسطينية التي تواجه الإخلاء القسري، وكذلك أولئك الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.