فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم السفير التشيكي لدى الكويت، مارتن دافوراك، الإثنين، باعتذاره للشعبين الكويتي والفلسطيني بعد غضب واسع ومطالبات بطرده نتيجة نشره صورة شخصية له حاملا العلم الإسرائيلي وخلفه مسجد.

ونشرت السفارة التشيكية في الكويت رسالة اعتذار من السفير قال فيها إنه "نادم على نشر صورة العلم الإسرائيلي على صفحته الشخصية ما أدى لغضب مفهوم وسخط بين العديد من الناس بسبب الأحداث المأساوية في قطاع غزة"، حسب قوله.

وأكد دافوراك أن تصرفه كان "يفتقر للإحساس" تجاه أصدقائه المسلمين والكويتيين وأضاف قائلا: "أتقدم باعتذاري لهم ولجميع الكويتيين والفلسطينيين ولكل من شعر بالظلم نتيجة هذا التصرف"، حسب قوله.

وأشار السفير التشيكي إلى أنه لم يقصد التقليل من احترام الفلسطينيين "الأبرياء" بالصورة التي نشرها معبرا عن ألمه لمشاهدة معاناتهم.

وشدد دافوراك على أنه طوال فترة عمله في سفارة بلاده بالكويت حرص على البحث عن أفضل العلاقات بين البلدين ولم يحمل يوما الكراهية تجاه المسلمين أو العرب أو أي إثنية أخرى في المنطقة، حسب رسالته.

وكان قد نشر السفير التشيكي صورة له وهو يحمل علم إسرائيل وظهر خلفه في الصورة مسجد في الكويت، ما أثار موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية الكويتية التي عبرت عن سخطها من هذا التصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن مغردون وسم "اطردوا السفير التشيكي" للمطالبة بطرد السفير من الكويت نتيجة تصرفه الأخير.