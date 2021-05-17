دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بسبب تزويد إسرائيل بأسلحة دقيقة متهما واشنطن بـ"التوقيع" على "المجازر" بحق الفلسطينيين.

وقال أردوغان في كلمة له: "مع الأسف أنتم أجبرتمونا على هذه المقولة إن "هذه المجازر تحمل توقيعكم" لن نتوقف عن هذه المقولات"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "بايدن يقدم الدعم العسكري لإسرائيل ثم يأتي للتحدث عن السلام"، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

ووصف أردوغان إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية التي تقتل الأطفال والنساء بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ"، حسب قوله.

وشدد الرئيس التكري على أن أنقرة ستواصل دعمها للفلسطينيين كما فعلت في عبر التاريخ، وأشار إلى أن بلاده تعد أهم الداعمين للفلسطينيين.