فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وقع 25 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي على بيان يطلب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا.

الموقعون كانوا 20 سيناتورا ديمقراطيا بقيادة السيناتور جون اوسوف، وطلبوا من البيت الأبيض "الحيلولة دون المزيد من الخسائر بأرواح المدنيين ووقف التصعيد للصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والحث على وقف إطلاق نار فوري".

وتواصلت CNN مع البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي للتعليق.

ويشار على أن هذا البيان يأتي في الوقت الذي سجل فيه يوم الأحد أكثر الأيام دموية في الصراع الذي امتد لأسبوع حتى الآن، حيث ووفقا لوزارة الصحة في غزة فإن غارتان إسرائيليتان قتلت 43 شخصا على الأقل منهم 8 أطفال وجرحت 50 آخرين.