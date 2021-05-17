دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار منع سفر السعوديين إلى 13 دولة، قالت إنها يسودها حالة من عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا.

ويأتي تحذير السلطات السعودية مع قرب رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة بشكل كامل، اعتبارًا من الاثنين 17 مايو/آيار.

وأوضحت الداخلية السعودية أن "الدول الممنوع السفر إليها حرصًا على سلامة المواطنين، هي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو، الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا، البيضاء، الهند"، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأهابت الوزارة بالسعوديين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس.

وحتى يوم الأحد، يوجد لدى السعودية 433 ألفاً و94 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، مع 7162 وفاة.