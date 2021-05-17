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السيسي: الوضع في غزة يحتاج وقف العنف والأعمال القتالية بشكل عاجل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على أن الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع غزة بحاجة إلى وقف العنف والأعمال القتالية بصورة عاجلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري لقناة "فرانس 24" وأعادت الرئاسة المصرية نشرها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، حيث قال إن "الوضع الحالي في قطاع غزة يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح وقف العنف والأعمال القتالية".

أكد الرئيس المصري على أن بلاده تبذل جهودها من أجل وقف العنف.

وكان الرئيس المصري قد وصل مساء الاحد إلى العاصمة الفرنسية، باريس للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، وفقا لما نقلته موقع التلفزيون المصري الرسمي.

ويذكر أن تصريحات السيسي تأتي في الوقت الذي سجل فيه يوم الأحد أكثر الأيام دموية في الصراع الذي امتد لأسبوع حتى الآن، حيث ووفقا لوزارة الصحة في غزة فإن غارتان إسرائيليتان قتلت 43 شخصا على الأقل منهم 8 أطفال وجرحت 50 آخرين.

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