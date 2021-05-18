أدرعي ينشر فيديو استهداف مواقع لحماس في حي الرمال غرب غزة

الجيش الإسرائيلي: استهداف مبنى واحد على الأقل بصواريخ من غزة على أشدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" غرب قطاع غزة، مساء الاثنين.

خلال ساعات الليلة الماضية أغارت قوات جيش الدفاع على القلب السياسي والعسكري لحماس الذي يقع في حي الرمال غرب مدينة غزة مستهدفة مصالح ومقار إرهابية عديدة. شاهدوا. https://t.co/yUlHFoEe8M

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت قوات جيش الدفاع على القلب السياسي والعسكري لحماس الذي يقع في حي الرمال غرب مدينة غزة مستهدفة مصالح ومقار إرهابية عديدة. شاهدوا".

حتى تمام الساعة 07:00 صباحًا: أطلق منذ الساعة 19:00 مساء نحو 90 صاروخًا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط نحو 20 منها داخل قطاع غزة بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية على العشرات منها وفق سياسة الاعتراض #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس

وفي تغريدة منفصلة، قال أدرعي: "حتى تمام الساعة 07:00 صباحًا: أطلق منذ الساعة 19:00 مساء نحو 90 صاروخًا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط نحو 20 منها داخل قطاع غزة بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية على العشرات منها وفق سياسة الاعتراض".

وفي تقرير صباح الثلاثاء، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية: "تجدد إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، الطائرات الإسرائيلية تواصل فجر اليوم قصف أهداف مختلفة في القطاع منها محيط منطقة الكتيبة ومجمع أنصار".