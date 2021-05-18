بايدن يعبر عن "دعمه وقف إطلاق النار" بمكالمة مع نتنياهو

فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن دعمه لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك في مكالمة هاتفيه أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبين البيت الأبيض أن بايدن ناقش أيضا مع نتنياهو الدور الأمريكي مع مصر وشركاء آخرين حيال التوصل لوقف إطلاق النار، في تصريح يعتبر الأول من نوعه الذي يذكر فيه البيت الأبيض وقف إطلاق النار في هذا الوضع.

وكشف مصدران بالإدارة الأمريكية في تصريح لـCNN أن الرئيس بايدن لم يدعو بعد صراحة إلى وقف إطلاق النار.

وكان البيت الأبيض قد أكد، الإثنين، على أنه يتبع دبلوماسية "هادئة ومكثفة" لوقف العنف في الشرق الأوسط وسط دعوات من الديمقراطيين والحلفاء الدوليين للتحدث بـ"قوة أكبر" حول التصعيد.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الاثنين أن هذه الجهود أكثر تأثيرا من الدعوات العلنية لوقف إطلاق النار، وقالت ساكي: "تركيزنا وهدفنا وكل خطوة نتخذها وكل بيان نصدره يكون الهدف منه خفض العنف ووضع حد للمعركة على الأرض".