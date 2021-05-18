مدير مكتب محمد بن سلمان يرد على شربل وهبة بأبيات لبدر بن عبدالمحسن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، التي وترت العلاقات بين الرياض وبيروت، مستشهدا بأبيات للأمير الشاعر، بدر بن عبدالمحسن.

وكتب العساكر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنا بدوي.. ثوبي على المتن مشقوق ومثل الجبال السمر صبري ثباتي... ومثل النخيل خلقت أنا وهامتي فوق ما اعتدت أنا احني قامتي إلا فـ صلاتي"، ناسبا الأبيات للأمير بدر بن عبدالمحسن.

أنا بدوي.. ثوبي على المتن مشقوق ومثل الجبال السمر صبري ثباتي ومثل النخيل خلقت أنا وهامتي فوق ما اعتدت أنا احني قامتي إلا فـ صلاتي - بدر بن عبدالمحسن @albadr

ويأتي هذا التعليق بعد أن استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وهبة.

وكان قد وصف وهبة في حوار تلفزيوني مع قناة "الحرة" الناشط السعودي سلمان الأنصاري بأنه من "أهل البدو" بعد أن وجه اتهامات للحكومة السعودية بالوقوف خلف مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال الوزير اللبناني في بيان لاحق له إنه لم يقصد الإساءة إلى السعودية أو التقليل من احترام الشعب السعودي بالأوصاف التي استخدمها، في حين اعتبرت رئاسة الجمهورية في لبنان أن تصريحات وهبة تمثله شخصيا ولا تمثل الحكومة.