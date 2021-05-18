دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبي، الإثنين، مشيرا إلى أنه أضاف "مأثرة" جديدة لتخريب العلاقات مع الدول العربية، وذلك بعد دفاع الأخير عن حزب الله وانتقاده لمن وصفهم بـ"أهل الصداقة والمحبة والاخوة".

وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية"، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: "كما لو ان الازمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب"، حسب قوله.

وتابع الحريري: "ان الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية".

وختم رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: "واذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة"، حسب تعبيره.

وكان قد ظهر وهبي عبر قانة "الحرة" وأشاد بدور حزب الله في لبنان مشيرا إلى أن دافع عن سيادة لبنان ضد التهديدات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الحزب الآن يحمي البلاد من خطر "الدواعش" الذين جلبتهم دول "أهل الصداقة والمحبة والأخوة"، حسب قولها.