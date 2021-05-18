بعد هتاف شرطية "فلسطين حرة".. لندن تحقق وتشدد على ضرورة حيادية عناصرها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد تداول فيديو لشرطية بريطانية تهتف "فلسطين حرة" فتحت شرطة العاصمة لندن، تحقيقا بالحادثة وأكدت على ضرورة تخلي رجال وسيدات الشرطة بالحيادية أثناء حماية أي مظاهرات.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إقدام شرطية على الهتاف: "فلسطين حرة"، وذلك بعد تشجيع من عدد من المتظاهرين لها.

وقالت شرطة لندن عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "نحن نؤمن مئات المناسبات والاحتجاجات كل عام ويجب على الضباط أن يلتزموا الاستقلالية وألا يأخذوا طرفا خلال تأدية واجبهم".

وتابعت شرطة لندن قائلة: "نحن على علم بالصور التي التي تم تداولها خلال عطلة نهاية الأسبوع ونحن نراجعها وسننشر التحديثات عليها".

وفي تغريدة لاحقة أكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بالحادثة قائلة: "في الوقت الذي نشجع فيه الضباط على التعامل بإيجابية مع المشاركين في التظاهرات هم يعلمون أن عليهم ألا تكون لديهم مشاركة نشطة فيها أو أن يعبروا عن مواقفهم السياسية".

وتابعت الشرطة في تغريدة أخرى: "علمت مديرية معايير المهنية وتحقق تداعيات الحادثة كافة لتحديد الإجراء المناسب"، حسب تعبيرها.