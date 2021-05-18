الأردن.. مستشفى ميداني عسكري ثان في قطاع غزة بمبادرة ملكية

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت القوات المسلحة الاردنية الثلاثاء، بدءها بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة بإيعاز ملكي، بسعة 100 سرير و بأعلى المواصفات الطبية، ليكون ضمن سلسلة مبادرات إسناد ودعم ملكية أطلقت منذ بداية التصعيد الاسرائيلي في القطاع.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في المملكة في بيان، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وجّه لرئيس هيئة الأركان في الجيش العربي، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بالمبادرة ليصار لتنفيذها عبر مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وأشار البيان، الى أن مواصفات المستشفى الجديد، تحاكي المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء واربد مؤخرا (أسسا خلال أزمة كورونا)، وأن هذا المستشفى الجديد في غزة، هو مساندة للجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني الأول ، نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع غزة وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات، بحسب البيان.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأول في غزة بتوجيهات ملكية أيضا، العام 2009 واستقبل نحو 3 ملايين مراجع لليوم ، ويتم تبديل الكوادر فيه دوريا.

ويشتمل المستشفى الجديد، على 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ ، وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى واسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية واجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتي تجهيز المستشفى الجديد، ترسيخا للدور الإنساني "النبيل" الذي يحمله الجيش العربي، بحسب البيان، عبر إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم.

وشهدت الأسابيع الماضية اطلاق عدة مبادرات ملكية، لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها تعزيز تجهيزات المستشفى الميداني القائم أمس الاثنين في غزة بقافلة مساعدات طبية ، تتضمن مستشفى متحرك و عدد من الأطباء والكوادر التمريضية من كافة الاختصاصات والطواقم الطبية والفنية اللازمة، للمساهمة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية واجراء العمليات الجراحية، لمعالجة الإصابات والحالات المرضية التي يتم تحويلها واخلائها إلى المستشفى الميداني، إضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية أساسية.

كما سيّرت القوات المسلحة الأردنية، في 14 أيار/ مايو الجاري، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قافلة محملة بالمهام والمعدات الطبية والأدوية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في مستشفى المقاصد بمدينة القدس، للتخفيف من الأعباء على المؤسسات والكوادر الصحية هناك