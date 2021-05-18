دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى الممثلان السعوديان، ناصر القصبي وعبدالله السدحان، المخرج عبدالخالق الغانم، الثلاثاء، بعد أن جمعهما به العمل الذي كان سببا رئيسيا في شهرتهما وهو المسلسل الكوميدي "طاش ما طاش".

وكتب القصبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويله من المرض".

وتابع الفنان السعودي قائلا: "موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منك رحمة الله عليك وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم"، حسب قوله.

فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويله من المرض موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منك رحمة الله عليك وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم

من جانبه، كتب السدحان عبر صحفته الرسمية على الموقع نفسه: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان"، على حد تعبيره.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان #وفاة_المخرج_عبد_الخالق_الغانم

وكان قد تداول مغردون وسم "وفاة المخرج عبدالخالق الغانم" عبر موقع تويتر، وأشار صحفيون سعوديون إلى أن سبب الوفاة معاناته من مرض السرطان.