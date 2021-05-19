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الجيش الإسرائيلي: 52 طائرة تضرب 40 هدفا بغزة خلال 40 دقيقة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عن غارات جديدة شنتها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "خلال ساعات الليلة الماضية شنت مقاتلات حربية وأخرى عشرات الغارات على المرحلة الخامسة من مشروع المترو التابع لحماس في جنوب قطاع غزة حيث ضربت 52 طائرة خلال نحو 25 دقيقة نحو 40 هدفًا تحت أرضي تابع لحماس من خلال نحو 120 صاروخًا دقيقًا".

وقال أدرعي في تغريدة منفصلة: "كما كثف سلاح الجو ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح وخانيونس طالت أهداف تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس. تهدف الغارات المكثفة والمحددة جغرافيا توجيه ضربات قوية ومركزة في منطقة معينة".

وتابع قائلا: "كما تم استهداف مواقع أخرى للجهاد الاسلامي وعدة مواقع لإطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض".

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