الجيش الإسرائيلي: 52 طائرة تضرب 40 هدفا بغزة خلال 25 دقيقة

الجيش الإسرائيلي: استهداف مبنى واحد على الأقل بصواريخ من غزة على أشدود

فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عن غارات جديدة شنتها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

خلال ساعات الليلة الماضية شنت مقاتلات حربية وأخرى عشرات الغارات على المرحلة الخامسة من مشروع المترو التابع لحماس في جنوب قطاع غزة حيث ضربت 52 طائرة خلال نحو 25 دقيقة نحو 40 هدفًا تحت أرضي تابع لحماس من خلال نحو 120 صاروخًا دقيقًا #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس https://t.co/v0CF8FEc7R

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "خلال ساعات الليلة الماضية شنت مقاتلات حربية وأخرى عشرات الغارات على المرحلة الخامسة من مشروع المترو التابع لحماس في جنوب قطاع غزة حيث ضربت 52 طائرة خلال نحو 25 دقيقة نحو 40 هدفًا تحت أرضي تابع لحماس من خلال نحو 120 صاروخًا دقيقًا".

كما كثف سلاح الجو ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح وخانيونس طالت أهداف تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس. تهدف الغارات المكثفة والمحددة جغرافيا توجيه ضربات قوية ومركزة في منطقة معينة. كما تم استهداف مواقع أخرى للجهاد الاسلامي وعدة مواقع لاطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض https://t.co/j36h5iw3qA

وقال أدرعي في تغريدة منفصلة: "كما كثف سلاح الجو ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح وخانيونس طالت أهداف تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس. تهدف الغارات المكثفة والمحددة جغرافيا توجيه ضربات قوية ومركزة في منطقة معينة".

وتابع قائلا: "كما تم استهداف مواقع أخرى للجهاد الاسلامي وعدة مواقع لإطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض".