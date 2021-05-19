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الجيش الإسرائيلي يكذب أنباء قصف سرايا القدس لتل أبيب بدفعة "ثقيلة" من الصواريخ

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الجيش الإسرائيلي الأنباء التي تحدثت عن توجيه سرايا القدس قصفا بدفعة "ثقيلة" من الصورايخ على مدينة تل أبيب في العمق الإسرائيلي.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية خبرا جاء فيه: "سرايا القدس: قصفنا تل أبيب بدفعة صاروخية كثيفة".

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع تويتر على الخبر قائلا: "عندما يصل الكذب الى هذا الحد يعني أن المنظمة الارهابية تعيش مأزقًا حقيقيًا نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها"، حسب قوله.

وتابع أدرعي قائلا في التغريدة نفسها: "ولكن العجب أن تتفاعل الجزيرة مع هذه الأكاذيب وهي تعرف الحقيقة"، على حد تعبيره.

وكان قد أشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت ناشطا في حماس أثناء إطلاقه صواريخ باتجاه إسرائيل، ونشر فيديو العملية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ولا تزال تستعر المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ أكثر من أسبوع وذلك في صدام مسلح أشعلت فتيله أحداث شهدتها مدينة القدس قبل أسبوعين.

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