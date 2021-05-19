دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مفتي الجمهورية اللبنانية، عبداللطيف دريان، وشخصيات لبنانية عدة السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، في خيمته التي استقبل فيها هذه الشخصيات كإشارة إلى افتخاره بأصله "البدوي" بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل، شربل وهبي، التي تسببت ببوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونشرت وزارة الإعلام السعودية عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو يُظهر وصول دريان وعدد من رجال الدين المسلمين إلى خيمة البخاري تعبيرا عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية بعد التصريحات الأخيرة.

#حديث_المنصات| وفود لبنانية تتوافد على خيمة السفير السعودي في #لبنان وتعبر عن استنكارها لما بدر من وزير الخارجية اللبناني. #وزارة_الإعلام https://t.co/R774cLyJvH

من جانبه، أعاد البخاري نفسه نشر تغريدة تضمنت صورته داخل الخيمة التي تضمنت كل ما يعبر عن الثقافة والعادات البدوية.

سفير السعودية في لبنان "البدوي" #وليد_بخاري @bukhariwaleeed . . https://t.co/J9AyGO434q

وتداول مغردون وصحفيون سعوديون ولبنانيون صورا للوفود التي زارت السفير السعودي وكان من ضمنها وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، وغيره من الشخصيات السياسية والدينية وحتى الفنية في لبنان.

خيمة سفير خادم الحرمين في #لبنان وليد بخاري ملتقى الاشقاء اللبنانيين ..ووفد حزب #التقدمي_الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط يزور السفير السعودي..ومفتي #لبنان نحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة وما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن ،ونطالب ان تكون الإجراءات بحق الوزير جديه وحازمة https://t.co/VKJzzFCd1l

وكانت قد أثارت تصريحات وهبي التي اعتبرت "مسيئة" للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي في مقابلة مع قناة "الحرة" غضبا رسميا خليجيا واسعا أدى إلى تسليم كل من السعودية والإمارات والكويت مذكرات احتجاج لسفراء لبنان لديهم.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته من منصبه، الأربعاء، بعد أن توجه إلى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون.