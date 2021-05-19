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في "خيمة" تعبر عن الافتخار بـ"البداوة".. السفير السعودي يستقبل وفودا لبنانية سياسية ودينية

الشرق الأوسط
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في "خيمة" تعبر عن الافتخار بـ"البداوة".. السفير السعودي يستقبل وفودا لبنانية سياسية ودينية
Credit: OZAN KOSE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مفتي الجمهورية اللبنانية، عبداللطيف دريان، وشخصيات لبنانية عدة السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، في خيمته التي استقبل فيها هذه الشخصيات كإشارة إلى افتخاره بأصله "البدوي" بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل، شربل وهبي، التي تسببت ببوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونشرت وزارة الإعلام السعودية عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو يُظهر وصول دريان وعدد من رجال الدين المسلمين إلى خيمة البخاري تعبيرا عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية بعد التصريحات الأخيرة.

من جانبه، أعاد البخاري نفسه نشر تغريدة تضمنت صورته داخل الخيمة التي تضمنت كل ما يعبر عن الثقافة والعادات البدوية.

وتداول مغردون وصحفيون سعوديون ولبنانيون صورا للوفود التي زارت السفير السعودي وكان من ضمنها وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، وغيره من الشخصيات السياسية والدينية وحتى الفنية في لبنان.

وكانت قد أثارت تصريحات وهبي التي اعتبرت "مسيئة" للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي في مقابلة مع قناة "الحرة" غضبا رسميا خليجيا واسعا أدى إلى تسليم كل من السعودية والإمارات والكويت مذكرات احتجاج لسفراء لبنان لديهم.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته من منصبه، الأربعاء، بعد أن توجه إلى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون.

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