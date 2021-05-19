أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تزامنا مع اتخاذ موقف أكثر حزما من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين تجاه نظرائهم الإسرائيليين خلال الساعات الـ24 الماضية، ظهرت بعض الإشارات بان الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة ستبدأ بالهدوء تدريجيا في الأيام المقبلة، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات.

وفي الوقت الذي يطرح فيه المصدر إطارا زمنيا محددا جاءت المفاوضات لتعزز الإيمان داخل الإدارة الأمريكية بأن الدبلوماسية "الهادئة والمكثفة" التي اتبعتها إدارة بايدن، هي الطريقة الصحيحة في احتواء الموقف، حسبما قال الشخص.

وكشف المصدر أن النقطة الأبرز في المحادثات الخاصة بين الأمريكيين والإسرائيليين كانت أن الصراع يتمدد إلى حيث سيكون هناك إدانة دولية لإسرائيل، ولفت إلى أن هذه النقطة لم تكن تهديدا بل تحذيرا بعد محادثات بين واشنطن وحلفائها الدوليين وشركائها من حكومات المنطقة.

وكانت قد أعلنت الإدارة الأمريكية ستتبع سياسة الهدوء والكثافة في محاولتها وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.