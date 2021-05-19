بعد قصف متبادل.. اليونيفيل: وقف إطلاق النار بين جنوب لبنان وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قوات اليونيفيل وقف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وجنوب لبنان، الأربعاء، وذلك بعد توتر لم يدم طويلا.

وقالت قوات اليونيفيل إن 4 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي ليرد الجيش الإسرائيلي برشقات مدفعية.

وأكد اليونيفيل في بيان له أن "إطلاق النار توقف"، وأضاف: "قوات حفظ السلام الخاصة بنا تقيم الوضع على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية".

وتابعت القوات التابعة للأمم المتحدة في بيانها: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة الجنرال ديل كول، يجري اتصالات مباشرة مع الأطراف ويحثهم على ضبط النفس في هذا الوقت الدقيق".