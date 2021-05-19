دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مرسومًا لتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة.

ويأتي مرسوم عون بعد قبوله طلب وزير الخارجية شربل وهبه، إعفائه من منصبه، بعد ضجة واسعة أحدثتها تصريحاته واُعتبرت مسيئة لدول الخليج.

كانت دول خليجية استدعت عددًا من سفراء لبنان، إضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه "بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة "الحرة" إلى جانب المحلل السعودي، سلمان الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة".