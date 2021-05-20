دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، عن ضبطتها وتعاملها مع شخصين قاما باختطاف امرأة وإجبارها على ممارسة الدعارة.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية، قال فيه: "في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية وإحدى السفارات بمملكة البحرين من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين إثر قيامهما باحتجاز حرية امرأة من جنسية آسيوية (28 عاماً) وإجبارها على ممارسة الدعارة".

وأوضحت الداخلية في بيانها أن الشخصين المتخذ بحقهما إجراءات قانونية هما من "الجنسية الآسيوية (رجل 33 عاماً وامرأة 38 عاماً)".

وأوضحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وفقا للبيان بأنها "تلقت بلاغاً يفيد بوجود امرأة محتجزة في إحدى الشقق السكنية، وعليه تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أدت إلى الكشف عن الأفعال غير القانونية التي يقوم بها المذكوران والقبض عليهما وتخليص المجني عليها، وأنه جار استكمال أوراق القضية تمهيداً لعرضها على النيابة العامة".