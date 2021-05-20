دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا من نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيانها، إن السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من بايدن، موضحة إن "الاتصال تناول التباحث وتبادل والرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة".

وتقود دول عربية، بينها، مصر وقطر والأردن، جهود وساطة للتهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

في سياق متصل، تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب قناة "المملكة" الرسمية، الخميس.

وأكد العاهل الأردني "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشرقية وإنهاء العدوان على غزة... وإنهاء محاولات التهجير غير القانونية لأهالي حي الشيخ جراح من منازلهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN، إنه يتوقع وقف إطلاق نار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

وأشار قيادي في حماس إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.

كانت مصادر متعددة قالت لـCNN إن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ينفد على نحو متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مكالمة هاتفية فظة، الأربعاء، حدد فيها موعدًا نهائيًا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا.

وقالت المصادر إن بايدن أراد أن يأخذ نتنياهو تحذيره الصارم على محمل الجد، بالنظر إلى أنه انتظر أيامًا بهدوء لإيصال رسالته.