فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها مُنعوا مرة أخرى من السماح لهم بالعبور من إسرائيل إلى غزة.

وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إيلي سوك، إنه بعد عشرة أيام من النزاع "تتزايد الاحتياجات الإنسانية، مع إصابة أكثر من 1400 شخص وتشريد عشرات الآلاف".

وأضاف سوك، في بيان، أن النظام الصحي في غزة "نفد من المواد الأساسية لعلاج الجرحى مثل أكياس الدم".

وتابع البيان: "ما زلنا لا نعرف متى سيتمكن فريقنا من العبور إلى غزة للانضمام إلى زملائنا الموجودين هناك بالفعل. يجب إعادة فتح نقاط العبور على الفور ويجب تسهيل الممر الآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات لتفادي وقوع كارثة أكبر".

وأوقفت إسرائيل دخول الشحنات إلى غزة بعد تعرض معبر إيريز لهجوم بقذائف المورتر يوم الثلاثاء. وأعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليته عن تلك الهجمات.