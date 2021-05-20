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غانتس: إسرائيل تأخذ حماس في رحلة للوراء عبر الزمن.. ومستعدون لتوسيع الحملة على غزة

الشرق الأوسط
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نتنياهو يتعهد بمواصلة العمليات في غزة رغم الضغوط الأمريكية لإنهاء العنف

القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان الخميس، إن إسرائيل "مُستعدة وجاهزة لتوسيع حملتها" ضد غزة "طالما دعت الحاجة".

وأضاف غانتس: "إننا نأخذ (حركة) حماس في رحلة إلى الوراء عبر الزمن. رحلة لن نسمح لهم بالعودة منها".

ومنذ 10 أيام، تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أسوأ جولة عنف تحدث منذ حرب 2014، على خلفية الجدل الدائر حول الإخلاء المخطط لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 232 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 65 طفلا و 39 امرأة و 17 مسنًا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وأكثر من 1900 مصاب.

وقتل عشرة إسرائيليين على الأقل بنيران صواريخ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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